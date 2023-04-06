المركزي الروسي يصدر قطعة نقدية فضية تكريما لمناسبة "الذكرى الـ 60 لرحلة أول رائدة فضاء"

أصدر المركزي الروسي قطعة نقدية فضية تذكارية بقيمة 3 روبلات بمناسبة "الذكرى الـ60 لرحلة أول رائدة فضاء".

وذلك ضمن سلسلة "الفضاء" (الكتالوج رقم 5111-0478) وبعدد نسخ 3000 قطعة نقدية.

يذكر أنه أطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي إلى مدار الأرض في 16 يونيو 1963 المركبة الفضائية "فوستوك –"6 التي قادتها، فالنتينا تيريشكوفا، وأصبح رمز ندائها "النورس" معروفا في في الاتحاد السوفيتي والعالم بأسره. أمضت تيريشكوفا ما يقرب من ثلاثة أيام في الفضاء، وما زالت إلى الان المرأة الوحيدة التي طارت إلى الفضاء بمفردها.

60-летия полета в m.daytimenews.ru

والقطعة النقدية بفئة 3 روبلات وبوزن المعدن الثمين في النقاوة 31.1 غرام، ولها شكل دائري يبلغ قطره 39.0 ملم.

ويوجد على الجانب الأمامي من القطعة النقدية صورة لشعار الدولة الروسية، وهناك نقوش: "الاتحاد الروسي" ، "بنك روسيا"، فئة "3 روبلات"، التاريخ "2023" ، علامة تجارية لسك سانت بطرسبورغ وكتلة من المعادن الثمينة النقية.

ويوجد على الجانب الخلفي للقطعة النقدية الفضية نقش لصورة فالنتينا تيريشكوفا في بزة فضائية وصورة منمنمة لطائر النورس على خلفية الأرض والسماء المرصعة بالنجوم والخطوط المجردة المصنوعة بتقنية الليزر، والتي ترمز إلى الطيران في الفضاء، وتوجد نقوش بارزة تحت الصورة ، بخط زخرفي "16-19 يونيو 1963" ، وفي أسفل اليسار على طول المحيط نقشت عبارة "الذكرى الستون لرحلة رائدة الفضاء".

المصدر المركزي الروسي