تقرير: مصر تنافس إيران في صناعة تدر ملايين الدولارات على البلاد

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار مصر في التوسع بإنتاج الصلب خلال عام 2023، مما يجعل إفريقيا مصدرا مهما لإنتاج الصلب.

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وأفاد التقرير بأن مصر من أكبر الدول إنتاجا للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4% وذلك عام 2020 و25.1% في عام 2021، وفقا لبيانات اتحاد الصلب العالمي.

وأشار التقرير إلى توقعات الوكالة مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيا في السنوات المقبلة، حيث أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 2017 وفي نوفمبر 2020، منحت مصر 82 موقعا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.

المصدر : وسائل إعلام مصرية + أ ش أ