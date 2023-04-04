مؤشر بورصة موسكو يسجل أعلى مستوى منذ 28 أبريل 2022

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX فوق مستوى 2500 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 28 أبريل 2022.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر MICEX بنسبة 1.09% إلى 2500.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.09% أيضا إلى 990.7 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، وبلغ سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية أمام العملة الروسية أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

واقتربت العملة الأمريكية من مستوى 80 روبلا فيما صعد اليورو فوق مستوى 87 روبلا، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي