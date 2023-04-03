الخزانة الأمريكية: قرار "أوبك+" خفض الإنتاج غير بناء

وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بأنه "غير بناء" ويزيد من الغموض بشأن النمو الاقتصادي العالمي ويثقل كاهل المستهلكين في ظل التضخم العالي.

وقالت يلين للصحفيين، يوم الاثنين: "أعتقد أن هذا عمل مؤسف قررت "أوبك" اتخاذه. ولا أعرف حتى الآن ما سيكون التأثير على الأسعار. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننتظر قليلا لنقيم ذلك بشكل حقيقي".

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار البنزين عن المستويات القياسية التي سجلت في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، وأن تغيير هذا التوجه سيجلب أضرارا.

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وأضافت: "من الواضح أنه غير إيجابي بالنسبة للنمو العالمي. وهو يزيد من الغموض ويثقل الكاهل في الوقت الذي يكون التضخم فيه عاليا أصلا".

وبشأن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي، قالت يلين إن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لن يؤثر على مستوى السقف.

واعتبرت أن سقف الأسعار "يعمل"، مشيرة إلى أنه أدى إلى خفض سعر النفط الروسي بشكل حاد، ومضيفة أنها لا ترى إعادة النظر في سقف الأسعار مناسبا في الوقت الراهن.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6% يوم الاثنين على إثر إعلان مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول النفطية من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من غير الأعضاء فيها، عن خططها لخفض إنتاج النفط.

المصدر: رويترز