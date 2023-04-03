نتائج استطلاع رأي.. أي العملات أفضل لحفظ "شقى العمر"؟

أظهرت نتائج استطلاع رأي عن أفضل العملات لحفظ المدخرات بها والذي أجرته قناة RT، أن قرابة ربع المشاركين يفضلون ادخار أموالهم بعملات وطنية، فيما استحوذ الدولار على 11% من الأصوات.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 2489 مشاركا، أن 23% من المشاركين يفضلون حفظ مدخراتهم بعملات وطنية، فيما استحوذت العملة الأمريكية الدولار على 11% من الأصوات.

في حين منح 10% من المشاركين صوتهم للريال السعودي، و3% منهم للدرهم الإماراتي، بينما حصدت العملة الروسية الروبل 6% من أصوات المشاركين.

وتدل نتائج استطلاع على أن العملة الأمريكية تخسر مكانتها كعملة عالمية، وأن الناس يتجهون لحفظ مدخراتهم أو "شقى العمر" بعملات أخرى بعدما اعتادوا لسنوات على حفظها في العملة الأمريكية.

واللافت في النتائج أن 30% من المشاركين ليس لديهم ما يدخرونه ما يدل على أن دولا عربية تعيش أوقاتا اقتصادية عصيبة أثرت على العمل ومستوى الدخل.

وفيما يلي نتائج الاستطلاع:

المصدر: RT