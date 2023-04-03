بعد قرار خفض الإنتاج.. الولايات المتحدة تنوي التفاعل مع منتجي ومستهلكي الطاقة للتأثير على السوق

صرح ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن الإدارة الأمريكية تنوي التفاعل مع المنتجين والمستهلكين للطاقة من أجل التأثير على السوق، بعد إعلان عدد من الدول عن خفض إنتاج النفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عنه قوله: "لا نعتقد أن خفض [الإنتاج] مرغوب فيه الآن، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في السوق".

وأكد الممثل أن السلطات الأمريكية "تركز على الأسعار للمستهلكين الأمريكيين"، وأشار إلى أن أسعار البنزين في البلاد قد انخفضت بشكل كبير خلال العام الماضي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بيان المجلس: "سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن أسواق الطاقة توفر نموا اقتصاديا وأسعارا أقل للمستهلكين الأمريكيين".

وأعلنت العديد من دول "أوبك +" يوم الأحد، عن خفض طوعي في إنتاج النفط من مايو إلى أواخر عام 2023، بقيمة تخفيض إجمالية قد تصل إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.

وستخفض المملكة العربية السعودية الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 211 ألف برميل يوميا، الإمارات العربية المتحدة بمقدار 144 ألف برميل يوميا، والكويت بمقدار 128 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 78 ألف برميل يوميا، والجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميا، وعمان بمقدار 40 ألف برميل يوميا.

وستمدد روسيا قرارها الحالي حتى نهاية يونيو لخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف يوميا حتى نهاية عام 2023.

المصدر: تاس