لأول مرة.. مصر تستعد لاستيراد منتجات غذائية حيوانية من روسيا

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر تقريره الأسبوعي التاسع، وذلك عن الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضي، والذي تضمن العديد من الأنشطة لمختلف الإدارات.

وقامت إدارة المجازر بحضور لقاء مع وفد من وزارة الزراعة الروسية بدعوة من جهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري وتوقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين، وتم عرض الاشتراطات المصرية الملزمة لاستيراد المنتجات الغذائية الروسية ذات الأصل الحيواني إلى مصر، وكذلك فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا.

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر، فقد أجرت الإدارة 9 زيارات فحص بواقع 8 زيارات لمجازر دواجن وزيارة لمجزر لحوم، كما ضبط فريق التفتيش بالإدارة دواجن وأجزاء دواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ صلاحية، وتحفظ الفريق على الكميات المضبوطة وتم سحب العينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل زيارة تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح، و7 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 4 مضارب أرز، وأجرت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل 3 وحدات طعام متنقلة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع، محطة تعبئة، كما استوفت 2 منشأة (1 مورد - 1 مراكز تعبئة ) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجار إدراجها بالقائمة البيضاء، وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3000 رسالة بإجمالي 165000 طن.

المصدر : "القاهرة 24"