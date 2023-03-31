مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ 15.6 مليار دولار

صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الحكومة الأوكرانية في 21 مارس الجاري.

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وقال صندوق النقد في بيان له، يوم الجمعة، إن الخطة التي مدتها أربعة أعوام ستتيح "دعم النهوض الاقتصادي التدريجي عبر توفير ظروف نمو بعيد المدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع، وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي".

ويشار إلى أن المصادقة على الخطة تمهد لمنح أوكرانيا الدفعة الأولى من المساعدات بقيمة 2.7 مليار يورو.

المصدر: فرانس برس