تحذيرات عاجلة في مصر لمنع ري أهم محصول استراتيجي في البلاد

أصدر معهد المحاصيل الحقلية، بوزارة الزراعة المصرية، توصيات لمزارعي القمح، الواجب اتباعها خلال الفترة الحالية، وتقلبات الطقس وهبات الرياح القوية.

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وقال معهد المحاصيل الحقلية، في بيان، إن القمح من المحاصيل الاقتصادية المهمة بالنسبة للمزارع والدولة وللحصول على أعلى إنتاجية يراعى خلال الفترة المقبلة النصائح التالية:

1- عدم التعطيش خلال هذه الفترة وهي فترة امتلاء الحبوب مع مراعاة، عدم الري في حالة وجود الرياح تجنبًا لعملية الرقاد في القمح لما لها من ضرر على المحصول مثل حدوث ضمور وكرمشة للحبوب وانتشار القوارض، بجانب إعاقة حصاد محصول القمح آليا، وبالتالي يتم الحصاد اليدوي، مما يزيد تكاليف إنتاج القمح على المزارع ونقص في المحصول قد يصل إلى 20%.

2- متابعة الفحص الدوري للأصداء المختلفة ومكافحتها فور ظهورها.

3- الفحص الدوري لحشرة المن ومكافحتها لما لها من الضرر الشديد على المحصول بالرغم من سهولة مكافحتها.

4- يجب إعطاء الرية الأخيرة (الفطام) في الأراضي القديمة عند دخول النباتات فى طور النضج الفسيولوجي (اصفرار السنبلة وحاملها لأكثر من النصف بالحقل) وعندها يروى القمح وتكون الرية الأخيرة وفي الأراضي الجديدة، ويتم إيقاف الري قبل الحصاد من 10-15 يوما.

5- يتم الحصاد في طور النضج التام بحيث عندها تكون نسبة الرطوبة 14% حتى لا يحدث ضرر في الحبوب أثناء التخزين ويتم التعرف على ذلك بجرش الحبوب بين الأسنان وعدم تأخير الحصاد إلى النضج الميت الذي يحدث في تقصيف للسنابل وفرط للحبوب وفقد للمحصول.

6- يتم التخلص من الحشائش المختلفة المتناثرة بالحقول لتقليل ظهورها عند الزراعة في الموسم المقبل عند زراعتها بالقمح.

المصدر : القاهرة 24