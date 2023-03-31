رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف مصير الجنيه أمام الدولار بعد رفع الفائدة

أكد رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، أهمية قرار البنك المركزي حول رفع أسعار الفائدة 2%، التي جاءت في ظل ترقب السوق لحركة سعر الصرف.

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وأضاف محمد الأتربي الذي يشغل منصب رئيس بنك مصر أيضا، في تصريحات تلفزيوينة، أن قرار البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس كان متوقعا لوصول معدلات التضخم إلى 41%، لافتا إلى أن رفع الفائدة من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وتابع أن الأولوية لدى البنك المركزي هي مواجهة التضخم، لافتا إلى أنّ القرارات الجديدة برفع سعر الفائدة ستؤدي إلى خفض معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار.

وبين محمد الأتربي، أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية-الدولار خارج القطاع المصرفي.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن قرارات رفع سعر الفائدة تأتي لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتصل إلى 18.25% لسعر عائد الإيداع لـ الليلة الواحدة وسعر 19.25% لسعر العائد على الإقراض لـ الليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 18.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 18.75%.

وبعد قرار الفائدة، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

المصدر: القاهرة 24