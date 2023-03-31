الحكومة العراقية تتسلم دراسة حول بناء مفاعل نووي

كشف مدير المركز العراقي للوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية صباح الحسيني، اليوم الجمعة، عن تقديم دراسة للحكومة العراقية من أجل بناء مفاعل نووي في البلاد.

وقال الحسيني في مقابلة مع "سبوتنيك" حول إمكانية بناء مفاعل نووي عراقي: "الآن لا يوجد أمام العراق حاجز أن يبني مفاعل نووي أو يستفيد من المفاعل النووي لأغراض سلمية، كل قرارات مجلس الأمن تم تداركها والعراق خرج من العقوبات الدولية بهذا الخصوص ".

وأضاف الحسيني أن "هناك دراسة ونحن كنا أعضاء فيها حول إمكانية الاستفادة من الطاقة الذرية لإنتاج الطاقة في العراق وقدمت إلى رئاسة الوزراء وتم تضمينها جميع الخيارات من استخدام المفاعلات الكبيرة إلى الصغيرة إلى الحديثة التي تسمى سمارت لإنتاج الطاقة وهذه أقل تلوث وأسرع في عملية التنصيب، لذلك لا يوجد حاجز فني أو قانوني يحول دون استخدام هذا الموضوع في العراق لكن هذا الأمر متروك لقرارات الحكومة ".

المصدر: سبوتنيك