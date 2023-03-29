محطة ذرية تشيكية تتخلى عن الوقود النووي الروسي

أفادت وكالة الأنباء التشيكية بأن محطة "دوكوفاني" الذرية قررت التخلي عن الوقود النووي الروسي اعتبارا من 2024، وأنها ستشتريه من شركة "ويستينغهاوس" الأمريكية.

يذكر أن محطة "دوكوفاني" في جنوب جمهورية التشيك بدأ تشغيلها منذ الثمانينات من القرن الماضي، وهي كانت تحصل على توريدات الوقود من الاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك من روسيا.

وحتى الآن كانت شركة "تفيل" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" الروسية مزود الوقود للمحطة، وقررت إدارة المحطة التخلي عن خدمات الشركة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن هناك محطتين ذريتين في جمهورية التشيك، هما "دوكوفاني" و"تيميلين".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت في أبريل 2022 بأن محطة "تيميلين" ستشتري الوقود النووي من شركتي "ويستينغهاوس" الأمريكية و"فراماتوم" الفرنسية اعتبارا من 2024، بدلا من الوقود الروسي.

المصدر: تاس