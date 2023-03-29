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محلل يتوقع أن يعزز الروبل مكانته أمام الدولار في أبريل

مال وأعمال

محلل يتوقع أن يعزز الروبل مكانته أمام الدولار في أبريل
Globallookpress
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توقع المحلل الاقتصادي، ميخائيل فاسيليف، في حوار مع وكالة "برايم" أن يستقر سعر صرف الروبل في نطاق 74-79 روبلا مقابل الدولار في شهر أبريل.

وقال فاسيليف: "يعتبر شهر أبريل من الناحية التاريخية أحد أفضل الشهور بالنسبة للروبل. حيث أنه على مدار الـ16 عاما الماضية، تعزز الروبل مقابل الدولار 11 مرة في أبريل".

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وأكد أن تدفق العملات الأجنبية من الصادرات سيظل مرتفعا، ومن المتوقع حدوث فائض في ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لزيادة بيع "اليوان" ونتيجة لذلك، قد ينخفض ​​اعتماد الروبل على تقلبات أسعار النفط، وبالتالي تعزيز استقرار العملة الروسية.

ونوه إلى أن الوضع الجيوسياسي لا يزال يشكل تهديدا للروبل. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب العقوبات والتقلبات في أسعار الطاقة.

المصدر: نوفوستي

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