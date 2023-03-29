الدين الخارجي لروسيا ينخفض إلى أدنى مستوى في 15 عاما

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي للبلاد انخفض العام الماضي بنسبة 21.1% وبلغ 380.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2007.

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وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي الروسي من الناحية النقدية تراجع بواقع 101.8 مليار دولار، ويعد ذلك أكبر انخفاض منذ العام 2014، حينها انخفض المؤشر بواقع 129 مليار دولار.

ولفت المركزي الروسي إلى أن الدين الخارجي انخفض بشكل رئيسي بسبب سداد القروض، بما في ذلك في إطار علاقات الاستثمار المباشر، وخفض الديون بموجب الأوراق المالية السيادية.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: نوفوستي