لافروف مستقبلا عبد اللهيان يؤكد زيادة تبادل وفود رجال الأعمال بين إيران وروسيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا وإيران تعملان بنجاح على زيادة تبادل وفود رجال الأعمال بين أقاليم البلدين.

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جاء ذلك في مستهل محادثات لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال لافروف إن مثل هذه التبادلات، إلى جانب أنشطة اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي، تضمن زيادة مستمرة وكبيرة في التجارة بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن إيران وروسيا تتعاونان بشكل مكثف في العديد من المجالات، من بينها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتنفيذ مشاريع مختلفة، مضيفا أن كل هذه القضايا مطروحة على جدول أعمال محادثات اليوم، التي أعرب عن أمله بأن تكون مثمرة.

المصدر: "نوفوستي"