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ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف اقتصادية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار مخاوف اقتصادية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي مع تحسن معنويات الأسواق في ظل انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 73.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.78% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 79.02 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.47% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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