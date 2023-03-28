عملاق التجارة الصيني يعلن خطة لهيكلة الأعمال والأنشطة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" دانيال تشانغ عن خطة لإصلاح عملاق التجزئة الصيني متمثلة بإعادة هيكلة للأنشطة الاقتصادية وعملية طرح أولي جديدة.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن مجموعة "علي بابا" ستعيد تنظيم أعمالها على شكل ستة أقسام منفصلة.

وسيتم فصل أعمال المجموعة إلى 6 شركات مستقلة، أي أنها ستدار بشكل مستقل، وهي شركة الحوسبة السحابية "كلاود إنتلجينس" و"تاوباو تيمول" للتجارة الإلكترونية، و"سايناو" للخدمات اللوجيستية الذكية.

و3 شركات أخرى وهي: "لوكال سيرفسيز" و"غلوبال ديجيتال بزنس" و"دجيتال ميديا آند إنترنتينمينت".

ومن المخطط أن يكون الرئيس التنفيذي دانيال تشانغ، على رأس الشركة القابضة أو الهيكل الجديد، على أن ينقل جميع السلطات التشغيلية مثل التوظيف والبحث وقرارات مرتبطة بالأرباح والخسائر، إلى الرؤساء التنفيذيين لكل وحدة.

بالإضافة إلى جمع الأموال في إطار الاكتتاب العام، لن تتغير حالة إدراج "علي بابا" في بورصتي نيويورك وهونغ كونغ. وبعد الإعلان عن الخطط ارتفع سهم "علي بابا" في الولايات المتحدة بنسبة 7%.

المصدر: برايم