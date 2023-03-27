بعد استحواذ "فيرست سيتزنز" على "سيليكون فالي".. ما مصير الودائع؟

أفادت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، بأن جميع الودائع والقروض الموجودة في "سيليكون فالي" المنهار سيتم نقلها إلى "فيرست سيتزنز بنك".

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وقالت المؤسسة في بيان إنها أبرمت اتفاقية حول بيع "سيليكون فالي"، بما في ذلك قبول الودائع والقروض في "سيليكون فالي"، للبنك "فيرست سيتزنز بنك". وبذلك ستنتقل مسؤولية الودائع والقروض إلى "فيرست سيتزنز بنك".

وفي وقت سابق، وافقت شركة "فيرست سيتزنز" على شراء مصرف "سيلكون فالي" المنهار، الذي سيطرت عليه مؤسسة التأمين الفيدرالية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأصبح مصرف "سيليكون فالي" أكبر مصرف أمريكي مقرض يفشل منذ أكثر من عقد، حيث انهار في أقل من 48 ساعة بعد وضع الخطوط العريضة لخطة لدعم رأس المال.

وتكبد البنك خسارة فادحة في مبيعات أوراقه المالية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثار قلق المستثمرين والمودعين الذين بدأوا بسرعة في سحب أموالهم. وفي 9 مارس وحده، حاول المستثمرون والمودعون سحب حوالي 42 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي