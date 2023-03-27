استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي بعد قضية "كريدي سويس"

استقال عمار الخضيري رئيس البنك الأهلي السعودي، الذي كان المساهم الأكبر في مصرف "كريدي سويس" قبل خطة إنقاذه في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان نشر في البورصة السعودية الاثنين.

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وأفاد البيان بأن مجلس إدارة البنك الأهلي "وافق على قبول استقالة" عمار الخضيري "لظروف خاصة".

وسيخلف سعيد بن محمد الغامدي، الخضيري في منصبه فيما عين طلال أحمد الخريجي رئيسا تنفيذيا للبنك.

وكانت أسهم "كريدي سويس" انهارت في 15 مارس 2023 بعدما أكد الخضيري أن البنك السعودي لن يزيد مساهمته فيه.

وفي اليوم التالي تحسنت أسهم المصرف السويسري في الأسواق المالية بعدما حصل على 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري في محاولة لطمأنة المستثمرين.

وفي 19 مارس الجاري، استحوذ مصرف "يو بي أس" الأكبر في سويسرا على "كريدي سويس" بسعر زهيد.

المصدر: أ ف ب