مصر.. وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية الشهر المقبل

رجّح مصدر بوزارة النقل المصرية وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية إلى الموانئ المصرية في أبريل القادم، بين 1300 عربة تصنعها شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية المجرية في روسيا.

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وأشار المصدر إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها عبر قرض ميسّر من "بنك أكزيم المجري-الروسي".

وأضاف المصدر أن الوزارة تقوم فور وصول العربات الجديدة بنقلها إلى ورش الهيئة وفحصها والتأكد من مواصفاتها وبدء أعمال التشغيل التجريبي على خطوط الهيئة وضمان مطابقتها للسكة، ثم إدخالها على جدول التشغيل من خلال القطارات الروسية التي تعمل على الخطوط الطويلة، واستبدال العربات المكيفة والعادية التي تعمل حاليا بالعربات الجديدة، ونقل العادية بعد صيانتها للعمل على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحي.

وأوضح أن الدفعة المنتظر وصولها قد تحتوي على عربات روسية من الدرجتين الأولى والثانية المكيفة لتشغيلها على خطوط الوجه القبلي، بدلا من عربات الروسي الثالثة المكيفة والتهوية، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وتوفير مقاعد أكثر راحة للسفر إلى المحافظات البعيدة.

وذكر المصدر أن مجموعة جديدة من عربات الدرجة الأولى الروسية الفاخرة المكيفة سيتم شحنها إلى مصر لتصل قبل نهاية العام الجاري وخضوعها للفحص وأعمال التشغيل التجريبي قبلها انضمامها للخدمة رسميا، منوها إلى تجربة العربات الروسية الجديدة على سرعات عالية وصلت إلى 120 كيلو مترا / الساعة.

وشهد وزير النقل توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي، حيث ستقوم الشركة بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة.

المصدر: الشروق