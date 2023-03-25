خبير صيني يتحدث عن أسباب ومخاطر إفلاس بنك "سيليكون فالي"

قال تشو مين نائب مدير المركز الصيني للمبادلات الاقتصادية الدولية، إن إفلاس بنك "سيليكون فالي" كان مرتبطا بمخاطر منهجية جدية ستؤثر على النظام المالي الأمريكي والعالم.

وأضاف الخبير، متحدثا في افتتاح منتدى التنمية الصيني في بكين: "لقد شهدنا جميعا إفلاس بنك وادي السيليكون قبل أسبوعين. اعتقد أن السبب يكمن في المخاطر المنهجية. وعلى الرغم من أن هذا البنك بحد ذاته ليس مهما بشكل منهجي، ولا يشكل فشل هذا البنك في حد ذاته خطرا منهجيا، ولكن طبيعة انهياره تعتبر من هذا النوع".

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وفقا للخبير، السبب الذي أدى إلى إفلاس البنك، بسيط للغاية - عدم كفاءة الإدارة في القطاع المصرفي، والاختلالات في الهيكل المصرفي، والإدارة غير الفعالة في مجال إدارة المخاطر.

"ولكن الأهم من ذلك هو الخلفية التي يحدث ذلك على أساسها. لقد شهدنا أطول فترة من التيسير النقدي والتحفيز المالي منذ 15 عاما. نحن نشهد أسرع زيادة في أسعار الفائدة في التاريخ - بمقدار 500 أساس نقطة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. لا أعتقد أن أي شخص في القطاع المالي قد رأى شيئا كهذا من قبل. ولكن لكل ذلك عواقب".

المصدر: نوفوستي