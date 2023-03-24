مصر تصدر قرارا بشأن زراعة أهم منتج استراتيجي في البلاد

نشرت الجريدة الرسمية المصرية المعروفة باسم "الوقائع المصرية"، قرار وزارة الموراد المائية والري، الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز في مصر لعام 2023.

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وأوضح القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، فإنه يرخص بزراعة الأرز، في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بالقرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان، سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا فدان.

وأكد القرار أن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات تقوم بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة، وفقا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.

وأضاف القرار، أنه يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من القانون بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.

المصدر: الوقائع المصرية