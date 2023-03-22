"سقوط أجسام من الفضاء"..المنجم اللبناني الذي توقع زلزال تركيا المدمر يثير الذعر بتوقعات جديدة

بعد أن ضجت توقعاته في مواقع التواصل والصفحات الإخبارية إثر إصابتها لزلزال تركيا المدمر، أطلق المنجم اللبناني ميشال حايك مجموعة من التوقعات الجديدة بشأن الزلازل.

وعن الزلازل والهزات الأرضية، توقع ميشال حايك خلال مقابلة ببرنامج "كتير هلقد": "

- الهزات أدت إلى انكسار X الأرض، ما أدى إلى تغير خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

- المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و"هذا جرس إنذار".

- سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة "رح تعمل العمايل".

- المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، إضافة إلى ما سمّاه "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

- سنشهد عوامل "ختيرة الكوكب" من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

وقال أحد الحسابات في "تويتر" تعليقا على هذه التوقعات :"بحسب ميشال حايك يعني عم نعيش أيامنا الاخيرة".

بحسب ميشال حايك يعني عم نعيش ايامنا الاخيرة 🤠 — KikaTweeting (@KrystelleHage) March 22, 2023

وعلق آخر بالقول: "كان ناقص أهلي ميشال حايك لما ننام الليلة".

كان ناقص اهلي ميشال حايك لما ننام الليلة😩 — Anthony Nahoul (@AnthonyNahoul) March 21, 2023

المصدر: "إم تي في" + RT