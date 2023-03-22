شينخوا: الصين تنوي مراجعة الجمركة على ورق التصوير من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن وزارة التجارة الصينية ستراجع الحاجة لتمديد رسوم الجمارك على ورق التصوير الفوتوغرافي والورق المقوى القادمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.

وذكرت "شينخوا" يوم الأربعاء، أن عملية المراجعة ستبدأ يوم الخميس وتكتمل في غضون عام.

وقالت الوزارة في بيان إن رسوم مكافحة الإغراق على ورق التصوير والورق المقوى من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان ستستمر خلال فترة المراجعة لتمديد الإجراء.

وأضافت أنه يجب أن يؤكد التقييم، الذي ستقدمه وزارة التجارة، أو ينفي إمكانية إلحاق الضرر بالصناعة الصينية في حالة إزالة الرسوم الجمركية.

يُشار إلى أن الصين فرضت في عام 2012 رسوم "مكافحة الإغراق" على واردات ورق التصوير الفوتوغرافي والورق المقوى من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.

المصدر: تاس