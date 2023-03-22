روسيا.. القبض على عصابة امتهنت تزوير العملات على نطاق واسع

ألقى الأمن الفدرالي الروسي اليوم الأربعاء على عصابة قامت بطباعة أوراق نقدية مزيفة من فئة 5000 روبل (أعلى ورقة نقدية من حيث القيمة) في جمهورية داغستان الروسية.

وأفاد مكتب الأمن الفدرالي الروسي في بيان بأنه تم الكشف عن إنتاج واسع النطاق لأوراق نقدية مزيفة من فئة 5000 روبل في داغستان، حيث تمت طباعة أكثر من مليار روبل في السنة.

وجاء في البيان: "تم تحييد نشاط مجموعة إجرامية منظمة متخصصة في طباعة أوراق نقدية مزيفة روسية وبيعها بالجملة وامتهنت المجموعة تزوير أوراق نقدية من قيمة 5000 روبل في إقليم ليفاشينسكي بجمهورية داغستان (الروسية)".

وكمؤشر على تنظيم المجموعة الإجرامية الكبير، أشار البيان إلى أن المجموعة تضمنت وحدات مسؤولة عن بيع كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة في مناطق مختلفة من روسيا.

وقال البيان إن "الحجم السنوي للأوراق النقدية المقلدة تجاوز مستوى المليار روبل في السنة".

المصدر: نوفوستي