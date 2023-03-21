جسر أمور للسكك الحديدية يرفع من مستوى التبادل التجاري بين روسيا والصين

في الأشهر الأربعة الأولى بعد إطلاق أول جسر للسكك الحديدية عبر نهر أمور، عبر الجسر 130 قطارا وتم نقل 540 ألف طن من البضائع.

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وسوف يتم تحويل نقاط التفتيش على الجسر إلى العمل 24 ساعة، وهو ما سيضاعف تواتر حركة القطارات.

قام بتمويل 70% من ميزانية الجزء الروسي من الجسر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بمشاركة شركاء صينيين، وقد أعلن الصندوق عن زيادة في مبيعات البضائع بين روسيا والصين بفضل الجسر الذي بدأ العمل في نوفمبر 2022.

ويخطط الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركاؤه لمزيد من التدابير لتوسيع البنية التحتية الإنتاجية، والتي ستتضمن زيادة قدرة الجسر.

وتم تنفيذ الجسر بموجب اتفاقية أبرمت بين حكومتي روسيا والصين عام 2008، فيما قام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركاء صينيون بتمويل 70% من الميزانية الإجمالية لبناء الجزء الروسي من الجسر، كما شارك معهما شركة التطوير الحكومية VEB والسكك الحديدية الروسية.

ويبلغ طول جزء الجسر من معبر سكة حديد "نيجني لينينسكوي – تونغجيانغ" 2.2 كلم وتم تصميم القضبان بعرض 1520 ملم (في الجزء الروسي)، وعرض 1435 (في الجزء الصيني)، وتصل القدرة الإنتاجية القصوى للجسر إلى 20 مليون طن من البضائع سنويا.

وقد أدى إطلاق حركة المرور على الجسر إلى إنشاء ممر نقل جديد بين روسيا والصين، ما يسمح بتقليل مسافة نقل البضائع إلى المقاطعات الشمالية في الصين بأكثر من 700 كيلومتر مقارنة بالطرق الحالية، وزيادة التجارة بين روسيا والصين، وتحفيز تنفيذ مشاريع لوجستية وصناعية جديدة في منطقة الحكم الذاتي اليهودي شرق روسيا والمحافظات الحدودية لجمهورية الصين الشعبية.

المصدر: RT