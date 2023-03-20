روسيا توقع اتفاقية مع مصر تسهل تدفق السلع

أعلنت الجمارك الروسية توقيع بروتوكول تعاون في إطار نظام موحد للأفضليات الجمركية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، ما يسهل تدفقا للسلع.

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ووقع نائب رئيس الجمارك الروسية فلاديمير إيفين ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر عصام النجار بروتوكول تعاون إداريا وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة ضمن نظام واحد للتفضيلات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووفقا لبروتوكول التعاون سيقدم الجانب المصري نظام التحقق الإلكتروني لشهادات منشأ البضاعة من الفئة "أ"، وسيسمح ذلك بعدم تقديم الشهادة الأصلية على الورق إلى سلطات الجمارك في روسيا - سيكون كافيا الإشارة إلى التفاصيل في إعلان البضائع.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف قد عقد مع نظيره المصري أحمد سمير الاجتماع الرابع عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتمويل والصناعة والطاقة والنقل والتقنيات الرقمية والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من المجالات، حيث ضم الوفد الروسي أكثر من 100 ممثل عن المؤسسات الحكومية والشركات الروسية.

وأضاف مانتوروف: "نواصل العمل المشترك لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بشكل أكبر. وكانت نتيجة لذلك زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنحو 30٪ في عام 2022 وتجاوز 6 مليارات دولار. ولا تزال مصر أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا. تضم التوريدات الروسية سلعا مختلفة: من المعادن إلى المنسوجات، ومن الخشب إلى المنتجات الهندسية. ونقوم أيضا بتصدير المنتجات الغذائية المطلوبة في السوق المصرية وخاصة القمح. ويتم تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية المصرية الى السوق الروسية، بما في ذلك الحمضيات والبطاطس والعنب والمكسرات".

المصدر: تاس