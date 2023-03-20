وكالة "فيتش" تكشف عن توقعاتها للاقتصاد التركي

حافظت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" على تصنيفها للاقتصاد التركي عندي مستوى "B" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة: "يعكس تصنيف تركيا عند مستوى "B" ضعف التمويل الخارجي والتشوهات الاقتصادية المتزايدة بسبب المخاطر السياسية والجيوسياسية".

كذلك أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو 2.5% خلال عام 2023.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه في عام 2024، بنسبة 3%.

المصدر: برايم + ترك برس