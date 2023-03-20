مصر.. مسؤول يكشف تفاصيل إعلان السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي

كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب في مصر سعيد فؤاد، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألفا.

وحول هذا القرار الذي سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري، في أعقاب تداعيات أزمة كورونا والأزمات العالمية أوضح سعيد فؤاد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" قائلا: "هذا يعني أن الموظف صافي دخله 3 الاف جنيه أصبح معفيا من الضرائب، وما يزيد عن رقم 3 آلاف جنيه سيخضع لضريبة 2.5% فقط"، لافتا إلى أن المستفيدين من القانون الجديد يبلغ عددهم 20 مليونا لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة.

وأردف: "بالنسبة لجميع الأشخاص العاديين ذوي نشاط تجاري أو حرفي، فإن الشريحة الأولى المعفاة ارتفعت من 15 ألفا لـ21 ألف جنيه، والشريحة الثانية ضريبتها 2.5% ثم تتدرج إلى 10% و 15% و 20% و22.5% طبقا لصافي الربح السنوي"، مشددا على أن الإعفاء الضريبي للموظف يحسب على الراتب الشهري، ويحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية من أبريل المقبل، وسيتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية يوم 31 ديسمبر 2023، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتجاه لتوسع جديد في الضرائب لشرائح أو أفراد مختلفة، وأنه لا نية لفرض أعباء ضريبية على الجميع.

وأكمل: "الضرالب تمثل 90% من الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الرئيس اليوم، يقلل مليارا لـ10 مليارات جنيه من الضريبة العامة للدولة، وقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يعتبر دعما مباشرا للمواطنين".

المصدر: "صدى البلد"