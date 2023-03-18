 
مباشر

ارتفاع قيمة "بيتكوين" إلى أكثر من 27 ألف دولار

مال وأعمال

ارتفاع قيمة
Globallookpress Hasan Mrad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyb7

أظهرت بيانات منصة Coindesk أن قيمة عملة "بيتكوين" الرقمية ارتفعت خلال المداولات فجر السبت بنسبة 10%، لتصل إلى أكثر من 27 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

إقرأ المزيد
انخفاض عملة
انخفاض عملة "البيتكوين" في الأسواق!

وحسب بيانات المنصة، وصلت قيمة "بيتكوين" حتى الساعة 2:23 فجر السبت بتوقيت موسكو إلى 27540 دولارا للبيتكوين.

وتتجه قيمة "بيتكوين" للارتفاع في الأيام الأخيرة.

وتشير معطيات Coindesk إلى أن قيمة "بيتكوين" تجاوزت يوم 14 مارس الجاري عتبة الـ 26 ألف دولار لأول مرة منذ 13 يونيو عام 2022.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو