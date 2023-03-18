ارتفاع قيمة "بيتكوين" إلى أكثر من 27 ألف دولار

أظهرت بيانات منصة Coindesk أن قيمة عملة "بيتكوين" الرقمية ارتفعت خلال المداولات فجر السبت بنسبة 10%، لتصل إلى أكثر من 27 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

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وحسب بيانات المنصة، وصلت قيمة "بيتكوين" حتى الساعة 2:23 فجر السبت بتوقيت موسكو إلى 27540 دولارا للبيتكوين.

وتتجه قيمة "بيتكوين" للارتفاع في الأيام الأخيرة.

وتشير معطيات Coindesk إلى أن قيمة "بيتكوين" تجاوزت يوم 14 مارس الجاري عتبة الـ 26 ألف دولار لأول مرة منذ 13 يونيو عام 2022.

المصدر: تاس