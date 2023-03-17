المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة توافق مع توقعات الخبراء

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 7.5% سنوي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

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وجاء في بيان صدر عن المنظم: "بتاريخ 17 مارس 2023، قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.50% سنويا".

وبذلك يكون المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند مستوى 7.5% سنويا للمرة الرابعة على التوالي، وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى في سبتمبر الماضي.

وأكد المركزي الروسي أن التضخم في روسيا بنهاية العام الحالي 2023 سيتراوح بين 5% و7%، على أن يعود إلى 4% في العام 2024.

وشدد المنظم الروسي على أن التوقعات فيما يتعلق بالتضخم للأسر والشركات لا تزال عند مستوى مرتفع.

وجاء القرار تماشيا مع توقعات الخبراء، الذين أشاروا إلى أن المنظم الروسي على الأرجح لن يرفع سعر الفائدة الرئيسي، وقالوا إن الاتجاه في روسيا في الوقت الراهن نحو دعم قطاع الأعمال، لذلك لن يرفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي لأن ذلك سيرفع فوائد القروض إذا تم.

ومن العوامل الأخرى التي دلت على أن المنظم لن يتخذ هذا القرار هو تباطؤ التضخم في روسيا في الأونة الأخيرة.

وأمس أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إلى أن التضخم في روسيا تباطأ وبلغ بحلول منتصف مارس الجاري 7.6%.

وفي أسواق العملات، جرى تداول الدولار، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، عند مستوى 76.71 روبل، بزيادة مقدارها 30 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول اليورو عند 81.48 روبل بزيادة مقدارها 31 كوبيكا عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات التداول في بورصة موسكو.

كما صعد مؤشرا البورصة اليوم، حيث ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.90% إلى 2301.92 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.94% إلى 945.22 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي