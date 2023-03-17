هل سيرفع المركزي الروسي سعر الفائدة في اجتماع اليوم؟.. الإجابة في بيانات التضخم

يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا اليوم الجمعة لبحث السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يبقي المنظم الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5% سنوي دون تغيير.

إقرأ المزيد

وسيعلن مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) عن قراره اليوم بعد الظهيرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق، والآن (الساعة 11:10 بتوقيت موسكو) يتم تداول الدولار عند مستوى 76.55 روبل أما اليورو عند 81.54 روبل.

ويرى خبراء أن المركزي الروسي على الأرجح لن يرفع سعر الفائدة الرئيسي، وقالوا إن الاتجاه في روسيا في الوقت الراهن نحو دعم قطاع الأعمال، لذلك لن يرفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي لأن ذلك سيرفع فؤاد القروض إذا تم.

ومن العوامل الأخرى التي تدل على أن المنظم لن يتخذ هذا القرار هو تباطئ التضخم في روسيا في الأونة الأخيرة.

وأمس أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إلى أن التضخم في روسيا تباطأ وبلغ بحلول منتصف مارس الجاري 7.6%، وعلاوة على ذلك، سينخفض المؤشر إلى دون المستوى المستهدف البالغ 4% في أوائل أبريل المقبل.

وقال الرئيس الروسي: "سيكون (التضخم) أقل مما هو عليه الحال في دول منطقة اليورو، التي تنتظر انهيار الاقتصاد الروسي وتحاول إقناع نفسها بذلك".

وللمقارنة كان التضخم في نهاية العام 2022 عند 11.9% وفي منتصف مارس 2023 أصبح عند 7.6%.

المصدر: RT