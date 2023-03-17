بعد قرار المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة.. كيف تم تداول اليورو؟

صعدت العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة على الرغم من مواجهة بنوك مشاكل مالية.

وفي سوق العملات، ارتفعت العملة الأوروبية، بحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.53% إلى 1.0666 دولار.

Bloomberg

وأمس أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بنسبة 0.5% إلى 3.5% على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي والأسواق المالية.

ويأتي هذا على الرغم من التوقعات بأن يتراجع البنك عن الزيادة بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" مؤخرا وحدوث مشاكل مالية في بنك "كريدي سويس" وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النظام المصرفي العالمي.

المصدر: RT + بلومبرغ