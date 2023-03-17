بعد انهيار "بنك سيليكون فالي"..الاحتياطي الفدرالي يقرض البنوك الأمريكية نحو 12 مليار دولار

في أعقاب انهيار "بنك سيليكون فالي"، بلغت قيمة القروض التي منحها الاحتياطي الفدرالي للبنوك الأمريكية بموجب برنامج نحو 12 مليار دولار، وسط تحرك لتخفيف الضغوط عن النظام المالي.

وفي بيان له، أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن المبالغ المستحقة في إطار "برنامج التمويل المؤقت للبنوك" وصلت إلى 11.9 مليار دولار بحلول يوم الأربعاء الماضي.

وليل الأحد الماضي، كشف الاحتياطي الفدرالي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت "بنك سيليكون فالي" للانهيار، حيث يوفر البرنامج تمويلا إضافيا "للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين"، كما جاء في بيان الفدرالي.

من جهتها، أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس بأن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" الذي انهار أيضا بعد أن رأت "خطرا جديا بتفشي العدوى" في القطاع المصرفي.

هذا وتراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية على رأسها "فيرست ريبابليك"، بعد أيام على انهيار "بنك سيليكون فالي"، بسبب مخاوف متعلقة بوضعها المالي على المدى الطويل، في حين أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي بعد أن أعلنت مجموعة تضم 11 من أكبر البنوك الأمريكية بينها "بنك اوف أمريكا" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" "غولدمان ساكس" الخميس ايداعها 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".

وأوضحت المجموعة في بيان لها أن أفعالها تعكس "الثقة في النظام المصرفي للبلاد".

المصدر: "فرانس برس"