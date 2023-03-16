الرئيس الإندونيسي يدعو للتخلي عن "فيزا" و"ماستركارد"

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" في تقرير لها أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعا الإدارات الإقليمية في البلاد إلى التخلي عن أنظمة الدفع الغربية "فيزا" و"ماستركارد".

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وبحسب وسائل الإعلام فقد أشار الرئيس إلى ضرورة حماية المعاملات من التداعيات الجيوسياسية المحتملة. وقال: "يجب أن نكون حذرين للغاية، يجب أن نتذكر العقوبات الأمريكية ضد روسيا. "فيزا" و"ماستركارد" يمكن أن تصبحا مشكلة".

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن الإجراءات التقييدية التي تفرضها الولايات المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا يمكن أن تخلق صعوبات، حيث يمكن استخدام الأدوات الاقتصادية، بما في ذلك أنظمة الدفع، ضد الدول التي يعتقد أنها متورطة في الصراع.

وفي يناير الماضي، صرح السفير الإندونيسي لدى موسكو خوسيه أنطونيو موراتو تافاريس بأن البلاد تدرس استخدام بطاقات من نظام الدفع الروسي "مير" (Mir).

وبعد فرض عقوبات على روسيا في 2014 وفي ظل مخاوف من قطع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" خدماتهما عن البلاد، بدأت روسيا في تطوير منظومتها الخاصة للدفع.

المصدر: نوفوستي