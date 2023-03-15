صحيفة: دول G7 تعتزم الحفاظ على سقف أسعار النفط الروسي عند المستوى الحالي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن دول مجموعة السبع (G7) تعتزم الحفاظ على سقف أسعار النفط الروسي عند مستواه الحالي 60 دولارا للبرميل.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في المفوضية الأوروبية أبلغوا دول الاتحاد الأوروبي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال لقائهما الأخير في واشنطن الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تشديد القيود على النفط الروسي.

إقرأ المزيد

وجدير بالذكر أن دول G7 فرضت السقف على أسعار النفط الروسي تزامنا مع دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي.

وأعلنت المجموعة أنها تهدف إلى الحد من العائدات النفطية الروسية، ومنعها بذلك من تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واعتبارا من 5 فبراير الماضي، اعتمدت الدول الغربية سقفا على أسعار مشتقات النفط الروسية.

وردا على إجراءات الدول السبع والاتحاد الأوروبي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر الماضي مرسوما يحظر بيع النفط الروسي والمشتقات النفطية للجهات التي تطبق سقف الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: "وول ستريت جورنال"