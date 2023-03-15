بوتين: حماية الحقوق والحريات هي المبادئ الأساسية لتنمية البلاد

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حماية حقوق وحريات المواطنين الروس وتعزيز القانون والنظام هي المبادئ الأساسية لتنمية البلاد.

وجاء تصريح الرئيس خلال اجتماع موسع مع مكتب المدعي العام الروسي جرى اليوم الأربعاء.

وقال بوتين، إن "الحماية الموثوقة لحقوق وحريات مواطنينا وتعزيز القانون والنظام هي الشروط الأساسية لتطور روسيا كدولة قانونية ذات سيادة، ويلعب مكتب المدعي العام دورا خاصا في توفيرها".

ودعا بوتين الموظفين في مكتب المدعي العام إلى مراقبة التنفيذ الدقيق لطلبات الدفاع وتخصيص الأموال، وأشار إلى إنه تم تخصيص أموال كافية لطلبات الدفاع ومؤسسات الصناعة الدفاعية لذلك يجب إنفاق الأموال بشكل عقلاني.

كذلك دعا الرئيس الروسي موظفي المكتب إلى العمل على وقف محاولات زعزعة استقرار الوضع في البلاد، وقال: "أطلب منكم الرد بقسوة على محاولات زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. يجب الانتباه إلى المهام الهامة لمكتب المدعي العام".

المصدر: نوفوستي