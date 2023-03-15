السيسي يفتتح مجمعا ضخما للجيش المصري

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من (6) مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

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وتضمنت المصانع الستة، مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة (400) ألف طن/عام ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة (300) ألف طن/سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة (300) ألف طن/عام ومصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة (165) ألف طن/سنويا ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة (200) ألف طن/عام ومصنع إنتاج نترات النشادرالجيرية بطاقة (300) ألف طن/عام (ولأول مرة فى مصر).

وقد قام بتنفيذ هذا المجمع تحالف شركتي تيسن كروب الألمانية وبتروجيت المصرية.

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة حوالى مليون و720 ألف طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية، لخدمة قطاع الزراعة بمصر ولتصدير الفائض إلى نحو (56) دولة .

وبافتتاح المجمع الجديد بالعين السخنة تكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة وفرت حوالي (6000) فرص عمل مباشرة بالشركة معظمهم من شباب الخريجين ومختلف التخصصات، ومن جميع محافظات الجمهورية، بالإضافةِ إلى توفير حوالي (20000) فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال التركيبات وتوريد الخامات وتصنيع المعدات المحلية وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.

وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، حيث أُنشئت الشركة عام 1972، وهي أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وشركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط ، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها .

وتتكون الشركة من (47) مصنعاً لإنتاج الكيماويات والأسمدة ، حيث يوجد فى المقر الرئيسى للشركة مجمع إنتاج الكيماويات بأبو رواش (23 مصنعا) ، اربعة منها لانتاج الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ، وسبعة مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة ، واربعة مصانع لإنتاج المبيدات الزراعية الآمنة واربعة مصانع لإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية المختلفة ومصنع لإنتاج الفيبرجلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز (50) % ويستخدم في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.

وللشركة فرع ثانى وهو مجمع إنتاج الكيماويات والأسمدة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم والذى بدء في إنشائه عام 2004 ويشتمل على (تسعة) مصانع، منها مصنعان لإنتاج الشبة السائلة والصلبة خمسة مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية وحامض الفوسفوريك بطاقة إجمالية (300 ألف طن) سنوياً ومصنعان لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة (300) ألف طن في العام.

المصدر: RT