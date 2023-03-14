سيناتورة أمريكية تحمّل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية إفلاس بنكين أمريكيين

حمّلت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مسؤولية إفلاس بنكين أمريكيين مؤخرا.

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وكتبت وارن في تغريدة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "تصرفات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ساهمت بشكل مباشر في انهيار هذه البنوك".

ودعت وارن باول للتراجع عن إجراء مراجعة داخلية لما حدث ومنح نائبه الفرصة للقيام بوظيفته.

وفي 10 مارس الجاري أعلن بنك "سيليكون فالي" إفلاسه، ويحتل البنك المرتبة السادسة عشرة في ترتيب البنوك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، ويركز البنك على الشركات الناشئة، ويعد هذا الإفلاس الأكبر منذ أزمة 2008 وثاني أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة بعد بنك "واشنطن ميوتشوال".

وبعد ذلك قررت السلطات الأمريكية إغلاق "سيغنتشر بنك" بسبب مخاطر تنظيمية، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطرد إدارة البنوك المفلسة ومحاسبتها، وتشديد الإجراءات الرقابية والتنظيمية في القطاع المصرفي.

المصدر: نوفوستي