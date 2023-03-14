كندا تتخذ إجراءات صارمة بعد انهيار "سيليكون فالي"

ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" نقلا عن مصادر أن الهيئة التنظيمية المصرفية في كندا تشدد قبضتها بشأن استقرار البنوك في كندا في ظل انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.

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وقالت الصحيفة إن الهيئة التنظيمة أبلغت البنوك بأنه انطلاقا من اليوم وحتى إشعار آخر سيتوجب تقديم تقارير بشكل يومي عن وضع السيولة. وبحسب المصادر، فإن زيادة الضوابط لا تعني وجود أي مشكلة في القطاع المصرفي.

وكشفت الصحيفة أن نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريلاند اجتمعت مع رؤساء المؤسسات المالية وممثلي بنك كندا.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا (OSFI) أن السلطات قد فرضت سيطرة مؤقتة على فرع محلي لبنك "سيليكون فالي" الأمريكي المنهار.

المصدر: نوفوستي