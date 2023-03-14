النفط يواصل الانخفاض في ظل مخاوف من أزمة مالية
واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تقلبات الأسواق بسبب مخاوف من حدوث أزمة مالية بعد انهيار بنك "سيليكون فالي".
وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.11% إلى 73.97 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 79.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس سجلت أسعار الذهب الأسود تراجعا بأكثر من 2%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على انخفاض بنسبة 2.4% عند 78.34 دولار للبرميل فيما أغلق خام "برنت" عند 80.77 دولار للبرميل بتراجع عند 80.77 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ