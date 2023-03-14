تقرير: تركيا تحقق قفزة في صادرات السلاح ودولتان عربيتان في صدارة مستورديه

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن صادرات تركيا بسوق السلاح العالمي، حققت قفزة بعدما بلغت حصتها بين عامي 2018 و2022 نحو 1.1% ما يعكس زيادة بنحو 0.5% مقارنة بالسنوات الـ4 السابقة.

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ونقلت صحيفة "زمان" عن تقرير نشره معهد أبحاث السلام العالمي ومقره السويد حول صادرات السلاح عالميا لعام 2022، أن قطر جاءت في صدارة الدول المستوردة للأسلحة من تركيا، بحجم واردات بلغ 20% تلتها الإمارات العربية المتحدة بواردات بلغت 17% ثم عمان بحجم واردات بلغ 13%.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية عشرة في صادرات السلاح العالمية خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 بعدما بلغت حصتها خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 نحو 1.1% ما يعكس زيادة بنحو 0.5 % بحصة تركيا مقارنة بالأربع سنوات السابقة، إذ ارتفعت صادرات تركيا من السلاح خلال الفترتين الزمنيتين المشار إليهما بنحو 69%.

كما احتلت تركيا المرتبة 19 ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة، إذ تصدرت الهند القائمة تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ثم قطر في المرتبة الثالثة.

وخلال الفترة بين عامي 2018 و2022 تراجع نصيب تركيا من واردات السلاح العالمية من 2.4 % إلى 1.3 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة 49% مقارنة بالأربع سنوات السابقة لتلك الفترة الزمنية.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات السلاح الأمريكية إلى تركيا خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 وعامي 2018 و2022، حيث أرجع التقرير سبب هذا التراجع إلى التوترات السياسية بين الدولتين.

المصدر: زمان