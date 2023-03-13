انهيار "سيليكون فالي" طال الذهب.. كيف أثر إفلاس البنك الأمريكي على أسعار المعدن النفيس؟
Globallookpress
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صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنحو 2% بصفته ملاذا آمنا وسط تخوف الأسواق من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.
وفي الأسواق بحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.79% إلى 1900.60 دولار للأونصة.
في حين ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.81% إلى 1902.12 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ