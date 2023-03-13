ماذا حل بالدولار في روسيا بعد انهيار "سيليكون فالي"؟

تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2023، كذلك انخفض سعر صرف اليورو إلى دون 80 روبلا.

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وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.13 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.97 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.07 روبل إلى 79.93 روبل، في حين تراجع اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 10.88 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعا في قيمة الدولار وذلك على وقع أزمة إفلاس بنك "سيليكون فالي".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.34% إلى 104.26 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر مستوى 103.83 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي