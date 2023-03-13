تداعيات أزمة بنك "سيليكون فالي" على الدولار

انخفض الدولار في تعاملات اليوم الاثنين مقابل عملات رئيسية، منها اليورو والين، في ظل أزمة إفلاس بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.63% إلى 103.91 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر مستوى 103.83 نقطة.

Bloomberg

وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.0718 دولار، فيما انخفضت العملة الأمريكية أما الين الياباني بنسبة 0.47% إلى 134.39 ين للدولار الواحد.

وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

إقرأ المزيد

وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.

المصدر: نوفوستي