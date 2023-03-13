بايدن يطمئن الأمريكيين على ودائعهم ويعد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس "سيليكون فالي" و"سغنتشر"

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.

إقرأ المزيد

وقال بايدن في بيان "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى"، مضيفا "يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

ولفت بايدن إلى أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأمريكي صباح اليوم الاثنين، لطمأنة الأمريكيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.

يأتي ذلك، بينما أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي "إس في بي" على بقية النظام المصرفي.

وقالت يلين في حديث صحافي "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية". وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، لكنها أكدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأمريكية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم بالكامل.

المصدر: أ ف ب