 
مباشر

بايدن يطمئن الأمريكيين على ودائعهم ويعد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس "سيليكون فالي" و"سغنتشر"

مال وأعمال

بايدن يطمئن الأمريكيين على ودائعهم ويعد بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس
Globallookpress
مصرف سيليكون فالي الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwyd

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.

إقرأ المزيد
بعد
بعد "بنك سيليكون فالي".. سلطات ولاية نيويورك تغلق مصرفا أمريكيا جديدا

وقال بايدن في بيان "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى"، مضيفا "يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

ولفت بايدن إلى أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأمريكي صباح اليوم الاثنين، لطمأنة الأمريكيين بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر.

يأتي ذلك، بينما أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي "إس في بي" على بقية النظام المصرفي.

وقالت يلين في حديث صحافي "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية". وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخ أموال عامة فيها، لكنها أكدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأمريكية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم بالكامل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا