الحكومة المصرية تستعد لطرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية

أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، التوافق على بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل.

وجرى ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم الأحد وحضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، بالإضافة لحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي تفاصيل التوافق الوزاري، سيقوم مستشار الطرح قريبا بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، إذ تهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

كما أشار سعد إلى أنه تم التوافق أيضا، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح 4 شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

المصدر: القاهرة 24