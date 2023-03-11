روسيا لأول مرة بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للهند

يدل تقرير صدر عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، على أن روسيا دخلت ولأول مرة في التاريخ، في قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين للهند.

وذكر التقرير، أن ذلك حصل بفضل الزيادة الحادة في التجارة بين الدولتين. وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري الثاني كان في العام الماضي فقط 13.1 مليار دولار، أما في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2022-2023 فوصل هذا المؤشر إلى 39.8 مليار دولار.

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وخلال ذلك، صدرت الهند بضائع إلى روسيا بقيمة 2.5 مليار دولار، واستوردت منها بقيمة 37.3 مليار دولار، أي بلغ العجز في ميزانها التجاري 34.8 مليار دولار. وبهذا الشكل، دخلت روسيا ولأول مرة في قائمة أكبر 5 شركاء تجاريين للهند.

وهذه هي المرة الأولى منذ أواخر التسعينيات عندما بدأت الهند بتسجيل مثل هذه الإحصاءات. في السنة المالية 2021-2022، احتلت روسيا المرتبة الـ 25 في قائمة شركاء الهند التجاريين. وكان أفضل رقم لها في السنة المالية 1997-1998 – عندما احتلت المرتبة الـ 16.

في السنة المالية الحالية، كانت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم التجاري الثنائي 108.4 مليار دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ 95.9 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بـ70.2 مليار دولار، والسعودية في المرتبة الرابعة بـ 44.3 مليار دولار.

وكانت الهند خلال ذلك تعاني عجز تجاري مع جميع الشركاء الرئيسيين باستثناء الولايات المتحدة – حيث زادت الصادرات الهندية بمقدار 22.6 مليار دولار عن ما تم استيراده من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي