وزير الصناعة السعودي يكشف عن فرص بـ125 مليار ريال

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عن أن إجمالي حجم الفرص الاستراتيجية الوطنية للصناعة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يبلغ 125 مليار ريال.

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وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "بيبان23"، وقال إن دعم وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم عبر تمكين بناء بيئة صناعية محفزة، وتفعيل نمو المنشآت وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد برامج وممكنات تدعم الأفكار الإبداعية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الواعدة، وتعزيز والوصول للحلول التمويلية، والتحفيز على تبني التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشهد اليوم الأول من مؤتمر "بيبان23"، توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عدد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

وأمس انطلقت أعمال ملتقى "بيبان 23"، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حتى 13 مارس الجاري.

وانطلق الحدث تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، بمشاركة أكثر من 350 متحدثا محليا وعالميا، و750 عارضا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عددٍ من الوزراء ، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية