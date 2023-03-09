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أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أقل من 450 دولارا لكل ألف متر مكعب

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أقل من 450 دولارا لكل ألف متر مكعب
Sputnik
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أفادت معطيات بورصة ICE في لندن، بأن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في مداولات اليوم الخميس في البورصات الأوروبية.

ووفقا لها، وصلت أسعار الغاز هناك لأول مرة منذ 27 يوليو 2021 إلى ما دون 450 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وبذلك تكون أسعار الغاز قد فقدت خلال ذلك، نحو 3٪ من قيمتها.

تم افتتاح مداولات العقود الآجلة لشهر أبريل (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ويقع في هولندا) عند 447.3 دولار (-3.2٪) لكل ألف متر مكعب.

وتعتمد دينامية عروض الأسعار، على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 461.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي

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